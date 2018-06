Seis presos fogem de penitenciária em Hortolândia Seis presos fugiram da Penitenciária 2 de Hortolândia nesta madrugada, por volta das 4 horas. Três foram recapturados logo em seguida, do lado de fora do presídio, e três continuavam foragidos até o início desta tarde, conforme a Polícia Militar. Os fugitivos serraram grades e pularam três alambrados para escapar. A direção do presídio não divulgou o nome dos fugitivos e dos recapturados. Depois do ocorrido, agentes penitenciários e policiais militares promoveram uma ronda dentro e fora da penitenciária, cujos acessos foram interditados para evitar outras fugas. A PM informou que uma sindicância administrativa foi aberta para apurar as circunstâncias da fuga. O caso será investigado ainda pela Polícia Civil de Hortolândia. Na Noite de ontem, houve outra tentativa de fuga no presídio Ataliba Nogueira, instalado no mesmo complexo da Penitenciária 2. Dois presos pularam o alambrado da cadeia, de regime semiaberto, mas foram flagrados por agentes penitenciários. Um deles ficou ferido quando tentava escapar, foi medicado no Hospital Mário Gatti e retornou à cela, para onde seu comparsa já havia sido recolhido. No último mês, 20 presos fugiram do Ataliba Nogueira e cinco foram recapturados. A polícia frustrou outras três tentativas de fuga.