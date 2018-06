Seis são mortos em chacinas no Rio e na Baixada Fluminense Duas chacinas foram registradas na madrugada desta sexta-feira na Região Metropolitana do Rio. No total, seis pessoas foram mortas na capital e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Investigadores da Delegacia de Campo Grande, zona oeste da capital fluminense, tentam esclarecer as mortes de Paulo César de Oliveira Pinheiro, de 33 anos, Roberto Damião de Souza, de 24 anos, e Túlio Marcelo Teixeira Matos, de 24 anos. Os corpos foram encontrados em frente a uma residência localizada na Rua Sérgio Cardoso, no bairro de Santíssimo. Segundo testemunhas, as vítimas conversavam no portão da casa quando homens armados chegaram atirando. Familiares dos mortos disseram à polícia que todos eram trabalhadores e que, aparentemente, não estavam envolvidos com criminosos nem com policiais. Ainda nesta madrugada, na Rua Castrol Alves, no Parque Araruama, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, três jovens que ocupavam um veículo Vectra azul foram atingidos por muitos tiros disparados por ocupantes de um veículo escuro cuja placa e modelo não foram anotadas. As vítimas estavam amarradas e algemadas. Policiais militares do Batalhão de Vilar dos Teles encontraram os corpos dentro do carro durante patrulhamento.