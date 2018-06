Seis são presos por roubos no Paraná e Santa Catarina

SÃO PAULO - Seis pessoas foram presas, entre elas duas mulheres, acusadas de integrar uma que atuava em roubos de residências e também de agências bancárias no Paraná e Santa Catarina.

Segundo a Polícia Federal, durante cumprimento de mandado de busca em residência localizada no Bairro Boa Vista, em Joinville, onde as seis pessoas foram presas, houve troca de tiros no local e um bandido ficou ferido.

Na residência, além de duas metralhadoras e quatro pistolas, também foram encontrados três veículos roubados, produtos diversos de roubo praticados pela quadrilha, parte deles oriundos de um roubo recém cometido na madrugada.

A mesma quadrilha foi responsável pelo roubo da agência do Banco do Brasil em Curitiba, localizada na Avenida Brasília, no dia 15 de setembro e também estava sendo investigada pela Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, bem como pelo COPE da Capital. Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Joinville, para lavratura de flagrante.