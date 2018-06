Seis soldados da Aeronáutica são investigados por agressão no PA

SÃO PAULO - O Comando da Aeronáutica divulgou na última quinta-feira, 9, que vai afastar seis soldados da companhia envolvidos em uma série de agressões registradas no último dia 20 de julho no Hospital de Aeronáutica, no bairro de Souza, em Belém.

A agressão foi gravada pela câmera do celular de um agente do quartel. As imagens mostram um soldado obrigado pelos colegas a cumprir as ordens do grupo agressor, que espanca o soldado.

Em nota, o comando afirma que acompanha as investigações do caso e que os culpados receberão as punições de acordo com a lei.

A Aeronáutica afirma ainda que os agentes podem ser expulsos da corporação depois da conclusão do inquérito policial e o encaminhamento do caso para a Justiça Militar.