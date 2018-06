Seja o que Deus quiser! A única dúvida que Dunga ainda tem para o jogo de hoje contra o Uruguai é de ordem pessoal e, cá pra nós, o técnico não precisa mesmo dar satisfações à imprensa se vai ao Estádio Centenário com a camisa social salmão ou com a outra lilás de gola rolê, sob o bom e velho casaco marrom. Faz frio em Montevidéu e o time é aquele que todo mundo conhece, sem o Ronaldinho Gaúcho, ou seja, pode dar espetáculo ou vexame, depende muito dos deuses do futebol. Não é de hoje que a exibição da Seleção nada tem a ver com a inegável qualidade da maioria dos jogadores convocados ou com a reconhecida burrice de grande parte dos técnicos contratados. Por pior que seja a escalação, sempre sobra talento pro gasto no time brasileiro. Não raro, também, a melhor formação evolui abaixo da crítica. É por isso que, ultimamente, a gente sempre espera até os 15 ou 20 minutos de bola rolando para decidir se vai torcer a favor ou contra em cada jogo. Particularmente, acho que a Seleção é sempre melhor quando Dunga vai a campo de camisa salmão, mas, como já disse, isso é problema dele. MINISTRO PRESTIGIADO Lula não sondou Christiane Torloni para a vaga do ministro Carlos Minc. Só porque o presidente cochichou qualquer coisa no ouvido da atriz depois de assinar o manifesto pró-Amazônia, a oposição foi logo maldando. Ô, raça! MAL COMPARANDO A situação de Carlos Minc em Brasília não é pior que a de Gordon Brown na Grã-Bretanha. Ô, raça! Foi só a diplomacia brasileira confirmar que está negociando a realização de Corinthians x Flamengo, pelo Brasileirão, na Palestina e - pronto! - as torcidas organizadas dos dois clubes já estão combinando pela internet um conflito na Faixa de Gaza. Esporte oficial Gilberto Kassab não precisa nem explicar por que a prefeitura está patrocinando um torneio de truco. Esse jogo é a cara dele, né não? Ninguém merece! Lula e FHC estão próximos de um acordo. O ex-presidente desconsideraria o fato de que seu sucessor fez aliança com Roberto Jefferson, desde que o presidente não leve em conta que seu antecessor foi testemunha de defesa do ex-deputado no processo do mensalão. Chico falso A indústria do bilhete falso está faturando alto com a venda de ingressos piratas para a mesa literária com Chico Buarque na Flip. Se a organização do evento não tomar uma providência logo, a mulherada vai ter de disputar lugar na hora à base de puxão de cabelo. Base de lançamento José Serra confirmou presença na festa de São João em Pernambuco. Ou seja, vai abrir a campanha no mesmo lugar onde Dilma Rousseff iniciou a dela, no carnaval. Dupla dinâmica Eduardo Suplicy botou seu nome à disposição de Lula para concorrer pelo PT ao governo de São Paulo. Será que topa fazer uma chapa "puro-sangue" com a ex-mulher?