Sem acertadores, Mega-Sena acumula

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.087 da Mega-Sena e a premiação estimada para o próximo concurso, dia 4, é de pelo menos R$ 4 milhões. A Quina foi acertada em 58 apostas e vai distribuir individualmente R$ 20.380,65. A Quadra teve 4.426 acertadores e vai pagar a cada um R$ 381,53. A extração foi realizada nesta quarta-feira, 1º, em Campo Mourão, no Paraná, pelo Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados: 03 - 20 - 28 - 32 - 36 - 46