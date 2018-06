Sem acertadores, Mega-Sena acumula novamente Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 485 de Mega-Sena. O prêmio ficou acumulado em R$ 3.979.451,73. A Quina teve 30 acertadores, que receberão um prêmio de R$ 35.888,42 cada. A Quadra vai pagar um prêmio de R$ 334,87 a cada um dos 3.203 acertadores. Confira as dezenas sorteadas: 19 - 28 - 30 - 38 - 52 ? 57. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 5. 500.000,00. Quina - A concurso número 1180 da Quina teve 16 acertadores. Cada um receberá R$ 24.853,38. A Quadra teve 998 acertadores, que receberão R$ 396,94. Já os 28.686 acertadores do Terno vão receber R$ 18,41 cada um. Confira as cinco dezenas sorteadas: 03 - 16 - 19 - 22 - 38. Lotomania - Três apostadores acertaram as dezenas 20 dezenas do concurso 338 da Lotomania. Eles vão receber R$ 212.102,05 cada. Um apostador fez zero acerto e vai receber um prêmio de R$ 399.771,75. Confira os números sorteados: 04 - 06 - 08 - 18 - 26 - 27 - 43 - 44 - 45 - 54 - 56 - 57 - 62 - 69 - 70 - 73 - 74 - 89 - 93 - 97 Com 19 acertos, os 16 apostadores vão receber o prêmio de R$ 26.512,76 cada. Com 18 acertos, 237 apostadores vão receber R$ 1.789,89 cada, Com 17 acertos, 2.314 apostadores vão receber o prêmio de R$ 91,32 cada. E com 16 acertos, 13.224 apostadores vão receber o prêmio de R$ 15,95 cada.