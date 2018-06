Sem Bono, Gil vai de Luiza Brunet e Daniela Mercury Bono dessa vez não apareceu. No lugar do cantor irlandês, a carioquice da ex-modelo Luiza Brunet, debutando no carnaval baiano na noite de ontem, após 25 anos como destaque do sambódromo carioca. O Farol da Barra estava lotado, fotógrafos do mundo inteiro esperando para ver o líder do grupo U2 em cima de um trio elétrico, cantado axé music de novo. Era a farra anunciada, mas o grupo resolveu não enfrentar a muvuca do carnaval baiano mais uma vez e ficou na praia, no condomínio Buscavida, no litoral norte. "O povo esperava que eles subissem aqui, não é, Gil?", disse Daniela Mercury, ouvindo o burburinho do público quando Gil a chamou para acompanhá-lo, anunciando "a Rainha da axé music". Todo mundo queria ver o chapelão texano de Bono. Já estavam até chamando o trio elétrico do ministro de Expresso U2, lembrou a cantora. Gil apressou-se a explicar a ausência dos mais esperados da noite. "Eles vieram para passear, para curtir. São muito queridos, ficaram impressionados com o povo baiano, encantados com o carnaval", afirmou. "É muito complicado sem um esquema preparado". O ministro, amparado pelos seus hits, como "Toda Menina Baiana", foi contornando a situação, que melhorou muito quando ele chamou uma convidada para subir ao palco e dançar. "Venha cá, minha querida, venha ver o carnaval da Bahia", anunciou, puxando uma morena bonita pela mão e pedindo "uma palma bonita para Luiza Brunet". Daniela já estava pilotando o comboio, e mandou ver na sua inapelável Maimbê Dandá, aquela do zunzunzunbaba. Na frente do camarote Oceania, de sua mulher, Gil derreteu-se em elogios à companheira e segurou a onda com sua experiência de muitos carnavais. Novo fenômeno baiano Logo a seguir, veio o trio elétrico do Babado Novo, banda que tem à frente o novo fenômeno do carnaval baiano, a cantora Claudinha Leite. Ela, em vez de usufruir da nova fama, resolveu mostrar apenas seu lado tiete na noitada e mandou elogios consecutivos a um convidado no camarote em frente, o cantor Nando Reis. "Sou sua fã, viu?", gritava. "Você vai cantar comigo?". Claudinha Leite dominou a avenida do maior carnaval de rua do mundo com seus grandes hits, como "Corda do Caranguejo" e "Safado, Cachorro, Sem Vergonha". Gilberto Gil revelou que o grupo irlandês U2 pretendia viajar para o Chile ainda na noite de ontem, mas resolveu ficar mais um dia e embarca hoje. Ele mesmo parecia um tanto frustrado por não ter feito um novo dueto com Bono, que realmente foi picado pela febre carnavalesca. "Todo mundo é um pouco irlandês. E agora eu sou um pouco brasileiro", disse Bono, na noite de quinta-feira, antes de iniciar uma versão de "No Woman no Cry" cheia de improvisações sobre seu amor pela Bahia.