Sem cargo eletivo, Serra abre empresa de consultoria em SP

O ex-governador José Serra (PSDB) abriu uma empresa de consultoria, somando-se ao grupo de políticos que, sem cargo eletivo, ingressaram na prestação de serviço para a iniciativa privada. Candidato derrotado à Presidência da República em 2010, o tucano registrou na Junta Comercial de São Paulo a Apecs Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial há quase quatro meses, para dar palestras e coordenar a publicação de artigos. Serra escreve quinzenalmente para o Estado.

A empresa, uma sociedade limitada, ocupa um conjunto em prédio comercial na Rua Artur de Azevedo, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

De acordo com dados da Junta Comercial, o objeto social da Apecs são atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, edição de livros, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Também aparecem como área de atuação da empresa atividades de apoio à educação.

Serra tem como sócio na Apecs, sigla de Análise Perspectiva Econômica e Social, o economista Gesner Oliveira, que foi presidente da Sabesp durante a gestão do tucano no governo de São Paulo (2007-2010). Gesner também foi presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Produção. A empresa foi fundada no dia 12 de abril deste ano, com um capital social de R$ 10 mil. Serra aparece como sócio, administrador da Apecs e responsável por assinar pela empresa, com participação de R$ 9,9 mil. Gesner é sócio minoritário, com uma participação simbólica de R$ 100. Ele é dono da G.O. Associados, que presta consultoria principalmente na área de regulação econômica e de gestão ambiental.

Procurado para comentar as atividades da Apecs, Serra disse, por meio de sua assessoria de imprensa, que precisa de uma empresa privada para receber por sua produção intelectual.

Costuras. No escritório, Serra também tem feito costuras políticas. Recebe no local lideranças de partidos aliados ao PSDB e sindicalistas. O tucano é apontado por integrantes do seu partido como o candidato para concorrer à Prefeitura de São Paulo, em 2012. Serra, no entanto, tem dito que não pretende se candidatar a prefeito. Aliados dizem que o tucano pretende disputar a Presidência novamente em 2014.

Poucos meses depois da derrota nas eleições, Serra anunciou que ganharia a vida dando palestras, aulas e escrevendo artigos.

Desde que perdeu as eleições em outubro, começou a conceder palestras. Em junho, já com a Apecs aberta, foi a Blumenau falar na sede da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB). O tema do encontro foi desenvolvimento econômico e os seus problemas.

No mês passado, esteve em Vitória a convite da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) para falar novamente sobre a conjuntura econômica brasileira. Nos dois casos, não houve pagamento de cachê.

Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também começou a palestrar desde que deixou o cargo. O petista tem como clientes basicamente multinacionais das quais cobra cerca de R$ 200 mil.