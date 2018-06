Sem chuva, pode faltar energia no Sudeste do País O presidente do Centro Brasileiro de Infra-estrutura (CBIE), Adriano Pires, alertou nesta quinta-feira, 3, para a possibilidade de haver problemas no abastecimento de energia do Sudeste do País no fim deste ano, se não ocorrerem chuvas entre setembro e outubro para reforçar os reservatórios da região, que estão baixando em virtude das transferências de energia para a região Sul, que vive uma prolongada estiagem. Pires evitou falar em racionamento ou na quantidade de energia que poderia faltar no Sudeste, mas disse que "pode haver um sufoco, no fim do ano", caso não chova. "Os reservatórios do Sudeste estão se esvaziando rapidamente em virtude do envio de energia para o Sul", afirmou. Segundo Pires, atualmente os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste já estão com apenas 70% de sua capacidade.