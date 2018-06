Sem chuvas, famílias voltam para casa Uma forte ventania direcionou para o mar as nuvens carregadas e derrubou a previsão de chuva para Santa Catarina. Com isso, as 13 famílias retiradas das áreas de risco, entre sexta-feira e sábado, em Blumenau, retornaram para casa ontem. Os municípios de Ilhota, Blumenau, Brusque, Gaspar, Luis Alves e Joinville registraram deslizamentos de terra.