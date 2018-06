Sem citar crise, Dilma diz que fica triste com ''coisa errada'' A presidente Dilma Rousseff evitou ontem o contato com a imprensa durante visita à cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, onde lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar 2011/2012. Antes do lançamento do plano, ela concedeu uma entrevista conjunta a três rádios locais, que durou 30 minutos, mas em nenhum momento foi questionada sobre a crise no Ministério dos Transportes. O único momento em que fez menção aos problemas enfrentados pelo governo foi em resposta a uma pergunta singela: "A senhora está feliz?". Dilma disse que sim, e elencou dois programas criados pelo governo e seu neto, Gabriel, como os motivos.