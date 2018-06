Sem CNH, motorista atropela três em ponto de ônibus em MG

Um motorista sem habilitação atropelou três pessoas em um ponto de ônibus, em Montes Claros, Minas Gerias, na tarde de quinta-feira, 14. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 17 horas, quando Leandro Vinícius Pereira Araújo, de 18 anos, perdeu o controle do carro e invadiu o ponto, atingindo José Gonçalves do Carmo, de 69 anos, Lucia da Costa Gonçalves, de 58, e Kevin Cauã Rodrigues Costa, de quatro anos. O carro só parou após se chocar contra outros dois veículos. Ainda de acordo com a polícia, o jovem teria pegado escondido o carro do tio. As vítimas foram encaminhadas à Santa Casa da cidade e não correm risco de morte. O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Montes Claros, onde prestou depoimento e foi liberado.