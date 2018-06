Sem contato, vôo da TAM arremete em PE O vôo 9610 da TAM perdeu contato com a torre de controle do Aeroporto Internacional do Recife (PE), obrigando o piloto a arremeter. Aos passageiros, que voavam em fretamento da CVC, o piloto responsabilizou a torre do Recife pela falta de contato. Não houve feridos. O pouso foi feito às 3h05 de ontem. O jato havia partido à 0h25 de São Paulo.