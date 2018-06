Sem controle, TAM é advertida A TAM foi advertida pelo Consulado do Brasil em Paris por negligência no momento do embarque nos aeroportos brasileiros. Mesmo tendo pago um total de 83 mil em multas por transportar passageiros com documentação insuficiente para ingressar na França, a companhia não se mostrava atenta às exigências da Direção de Polícia de Fronteiras francesa, afirma a cônsul do Brasil em Paris. "A TAM foi advertida porque era tão culpada quanto a polícia francesa. Eles não davam as explicações necessárias aos passageiros", justificou a embaixadora Maria Celina Rodrigues. Entre as insuficiências flagradas pela diplomacia brasileira estavam informações incompletas no site da companhia sobre os documentos exigidos pelo governo francês para permitir o ingresso no país. Procurada, a direção da TAM em Paris não pôde se pronunciar sem autorização da matriz em São Paulo.