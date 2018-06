Sem demolição de viaduto, BH decreta feriado em dia de jogo do Brasil

A Prefeitura de Belo Horizonte decretou feriado municipal na próxima terça-feira, 8, dia do jogo entre Brasil e Alemanha, para facilitar a mobilidade na capital mineira. A medida foi tomada depois do veto judicial à demolição do viaduto Guararapes, que desabou na quinta-feira, 3.

A destruição dos blocos de concreto sobre a avenida Pedro I, onde caiu o viaduto, foi suspensa pela Justiça a pedido da Polícia Civil. O objetivo da solicitação era preservar o local do acidente, que matou duas pessoas e feriu 23, para o trabalho de perícia.

A via bloqueada é um dos principais acessos entre o Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de BH, e o centro. A região do acidente, na zona norte da cidade, também é próxima ao estádio do Mineirão, onde a seleção brasileira disputa uma vaga na final da Copa.

De acordo com o a nota oficial da Prefeitura, divulgada na noite desse domingo, 6, os serviços essenciais e atividades ligadas à Copa do Mundo, como turismo e comércio, poderão funcionar normalmente. A administração municipal ainda deve detalhar as regras para o feriado nesta segunda-feira, 7.