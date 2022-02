Sem desperdício de alimentos: amor que dá tempero à vida, contra a fome

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A marca SAZÓN® é imediatamente associada pelo público à palavra “amor”. E não é por acaso: SAZÓN® trabalha todos os dias para espalhar e promover o amor.

Diante das dificuldades econômicas causadas pela pandemia de covid-19, a fome e a insegurança alimentar infelizmente se tornaram realidade para um grande número de brasileiros.

De acordo com o World Food Programme, Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (ONU), um em cada nove brasileiros – ou seja, quase 24 milhões de pessoas – não estão tendo acesso suficiente à alimentação.

Ao mesmo tempo, o País apresenta um alto índice de desperdício de comida – cerca de 41 mil toneladas de alimentos em condições de consumo são descartadas por dia. Se todo esse desperdício deixasse de ocorrer, haveria 1,7 kg por dia para cada pessoa que passa fome no País.

Ação e conscientização

SAZÓN® decidiu que faria algo para mudar essa realidade entre a carência e o desperdício. A marca líder de temperos da Ajinomoto do Brasil criou a campanha “Somos Todos Esquadrão do Amor SAZÓN®”, para mostrar que alimentar o próximo é uma das mais belas formas de amar.

A campanha se desenvolveu em duas frentes entre agosto de 2021 e janeiro de 2022. SAZÓN® assegurou a compra do excedente de pequenos produtores de frutas e legumes. Assim, alimentos que seriam descartados ainda em bom estado de consumo puderam ser recolhidos pela startup social Comida Invisível – que conecta aqueles que possuem alimentos sobrando com aqueles que mais precisam, por meio de um aplicativo – e encaminhados a oito instituições voltadas à população em situação de vulnerabilidade social em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Esse processo ajudou a proporcionar alimentação de qualidade para 52,7 mil pessoas.

“Além das ações práticas, conseguimos conscientizar um grande universo de consumidores para a causa e o uso da ferramenta, que é fácil para quem doa e muda a vida de quem recebe”, conta Daniela Leite, fundadora e CEO da Comida Invisível.

Jornada ESG

O esforço de conscientização da população sobre o desperdício de alimentos incluiu comerciais estrelados pela atriz Mariana Xavier, exibidos tanto na TV aberta quanto em canais por assinatura. Receitas e dicas práticas para aproveitar ingredientes e evitar o desperdício foram divulgadas nos canais de SAZÓN® nas redes sociais.

O foco no combate ao desperdício de alimentos deu sequência à campanha “Esquadrão do Amor”, que SAZÓN® promoveu em 2020, reunindo especialistas em diversas áreas para promover ações transformadoras em instituições sociais no Brasil.

“A campanha de 2020 foi ampliada com um convite mais direto para que os consumidores participassem dessa corrente do bem”, descreve Carolina Sanches, gerente de Marketing da Ajinomoto do Brasil. Essa participação pôde se dar tanto pelas ações em casa contra o desperdício de alimentos quanto pelas doações realizadas por meio da plataforma da Comida Invisível.

Além do combate à fome, o aproveitamento de alimentos que seriam descartados traz também um grande benefício ambiental: a campanha de SAZÓN® evitou a emissão de mais de 12 toneladas de CO 2 na atmosfera. “Tratou-se, portanto, de uma campanha plenamente alinhada aos princípios ESG, de boas práticas sociais, ambientais e de governança”, lembra Carolina.

Tempero do amor

SAZÓN® é uma marca da Ajinomoto do Brasil com mais de 30 anos de tradição. Além de oferecer praticidade e sabor às refeições dos brasileiros, seus produtos são reconhecidos pela qualidade dos ingredientes e pela variedade de sabores.

A marca está presente com forte comunicação em campanhas digitais nas redes sociais e também em mídias tradicionais, mas sempre atenta às necessidades e tendências dos consumidores.

Conhecida como o tempero do amor, SAZÓN® trabalha com um posicionamento de marca com propósito sólido, colaborando com histórias inspiradoras de pessoas que espalham amor através da comida pelo Brasil.