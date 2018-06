Sem freio, caminhão atinge 5 veículos na Ponte Rio-Niterói

Um caminhão atingiu cinco veículos por volta do meio-dia desta sexta-feira, 13, na Ponte Rio-Niterói, na região metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão alegou que o veículo perdeu o freio. Os carros foram pressionados contra uma das 16 cabines da praça de pedágio. Uma pessoa ficou ferida. Uma das faixas da ponte teve de ser interditada, o que, às 13 horas, provocava cerca de 2 km de congestionamento na ponte, no sentido Niterói.