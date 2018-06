Sem freios e motorista, caminhão invade escola em GO Sem freios e motorista, um caminhão-tanque, usado no transporte de combustíveis, derrubou paredes e invadiu na manhã desta segunda-feira, 16, uma escola, situada no bairro Village Jardim, próxima ao Centro da cidade de Anápolis, a 52 quilômetros de Goiânia. Das cerca de 280 crianças da Escola Municipal Jerônimo Vaz, três delas sofreram ferimentos leves. Porém o caminhão desgovernado deixou um rastro de destruição, com paredes e parte do telhado do colégio destruídos. Segundo o delegado Franklin Frimer, do 4º Distrito Policial de Anápolis, o motorista do caminhão, Wesley Freire de Santana, deixou o veículo com motor ligado e estacionado na rua em declive nos fundos da escola para tomar um rápido café em sua casa. "As crianças correram quando perceberam que o caminhão estava desgovernado", disse o policial. "Assim escaparam da tragédia", avaliou. Após prestar depoimentos, o motorista foi liberado.