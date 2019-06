Sem ganhador, Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 80 milhões

SÃO PAULO - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.158 da Mega-Sena realizado neste sábado, 9. Com isso, o prêmio acumulou e poderá pagar no próximo sorteio R$ 80 milhões.

Os números sorteados foram: 09 - 27 - 35 - 45 - 46 - 59.

109 apostadores acertaram a quina. Cada um ganhou R$ 42.724,12. A quadra teve 8.855 ganhadores. Eles receberam R$ 751,29.

O próximo sorteio irá ocorrer na quarta-feira, 12, dia dos namorados.

Jogos anteriores

Em maio, a Caixa Econômica Federal informou que o ganhador do concurso 2.150 da Mega-Sena era de Pernambuco. Uma única aposta, simples, feita pela internet, levou o prêmio de R$ 289,4 milhões. Foram 14 concursos consecutivos sem que ninguém acertasse as seis dezenas. Os números sorteados foram: 23 - 24 - 26 - 38 - 42 - 49.

Em nota, a instituição disse que não repassaria mais informação porque mantém o compromisso com o sigilo e a segurança do ganhador.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Recebimento de prêmios

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa. Para mais informações acesse o site da instituição.

Saiba como apostar na Mega-Sena pela internet

Acesse o site da Mega-Sena das Loterias da Caixa Federal. Você verá uma cartela virtual com números de um a 60. Abaixo dela, é possível informar a quantidade de números que deseja apostar. Cada aposta pode ter de seis a 15 números. Após selecionar, clique nos número da cartela que serão sua aposta.

Confira aqui resultados anteriores da Mega-Sena em 2019.