Sem habilitação, motorista atropela e mata criança em Francisco Morato

Sem habilitação e ao volante de um Corsa Sedan prata, ano 2010, comprado na última sexta-feira, 17, o pedreiro Márcio Novaes Damacena, de 38 anos, atropelou e matou, no final da tarde de quarta-feira, 22, uma criança que brincava na calçada, na porta de casa, em Francisco Morato, na Grande São Paulo.

Mesmo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Estadual Professor Carlos da Silva Lacaz, Cristian Rafael Esposti da Silva, de 4 anos, que brincava na altura do nº 236 da rua Americana, no Jardim Nova Belém, não resistiu aos ferimentos e morreu. Detido por PMs da 4ª Companhia do 26º Batalhão e levado ao Distrito Policial de Francisco Morato, Márcio

afirmou que está apreendendo a dirigir e que subiu na calçada após perder o controle da direção.

Após pagamento de fiança, Novaes, autuado em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), foi liberado pelo delegado e responderá judicialmente em liberdade.