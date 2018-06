Sem informação sobre Voo 447, França cogita até terrorismo

Os investigadores não sabem se realmente ele chegou à zona de tempestade com velocidade errada. Um especialista em aviação, que pediu anonimato, disse que os sensores de velocidade se baseiam na pressão do ar e podem apresentar leituras incorretas se forem obstruídos por objetos como o gelo. Mas o equipamento é aquecido para evitar o congelamento, e não há informações precisas sobre qualquer falha. Se os pilotos tiverem confiado em leituras imprecisas, podem ter alterado equivocadamente a velocidade, prejudicando a estabilidade do voo.

O que já se sabe sobre o Voo 447

4 minutos no total: O primeiro sinal de um possível problema a bordo chegou às 23h10 (hora de Brasília) do domingo, dando conta de que o piloto automático do Airbus A330-200 havia se desconectado. As mensagens seguintes apontam para uma sucessão de graves panes em alguns dos principais computadores do jato. O último alerta foi emitido às 23h14: "cabin vertical speed" (cabine em velocidade vertical, na tradução do inglês). Sem gravações de diálogos com o comandante do voo, as dúvidas só poderão ser dirimidas a partir das caixas pretas da aeronave, ainda perdidas no meio do oceano.

Houve falta de comunicação com o controle aéreo do Recife, mas ainda não há explicação sobre as causas. Isso pode indicar que o problema que afetou o avião foi repentino e severo, sem dar tempo para que a tripulação entrasse em contato por rádio com os controladores de voo. Sabe-se que, minutos antes do acidente, uma comunicação por rádio com a base do Recife informou que não havia problemas climáticos por volta das 23 horas (horário de Brasília).

Desintegração no ar: a tese é reforçada pela forma dispersa em que os destroços estão sendo localizados no Atlântico. "É possível observar fragmentos ao longo de uma distância de mais de 300 quilômetros", diz a fonte citada pelo Le Figaro. A desintegração a cerca de 10 mil metros de altura poderia ocorrer por um fenômeno meteorológico "excepcionalmente violento", uma "brusca despressurização" ou um "atentado terrorista", segundo o jornal.

Um piloto da companhia Air Comet que fazia o trajeto Lima-Madri na madrugada de segunda-feira também disse ter visto um "clarão forte e intenso de luz branca, que assumiu uma trajetória descendente e vertical e desapareceu em seis segundos", segundo o jornal El Mundo, da Espanha, o que pode reforçar a tese de que o avião explodiu no ar. Ele sobrevoava uma região próxima ao acidente quando viu o clarão e seu informe foi entregue à Direção Geral da Aviação Civil Espanhola e à Air France.

Plano de voo: A aeronave não seguiu a altitude prevista pelo plano de voo quando o aparelho foi detectado pela última vez pelos radares de Fernando de Noronha. O Voo 447 deveria subir de 35 mil pés (10,7 km) para 37 mil pés (11,3 km), o que não foi feito. As causas são desconhecidas, inclusive se os controladores de voo autorizaram a manutenção da altura.