Sem isolamento para presos, governo de SC faz transferências

FLORIANÓPOLIS - Sem prisões adequadas para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), o governo de Santa Catarina faz uso de prisões federais para tentar isolar integrantes do Primeiro Grupo Catarinense (PGC) suspeitos de envolvimento com os atentados ocorridos fora dos presídios. O RDD é um tratamento de isolamento que restringe o contato entre os presos em um sistema mais rígido de reclusão.

Desde o início da atual onda de atentados no Estado, 19 suspeitos de integrar a facção já foram transferidos para uma prisão federal em Rondônia. Outros 40 presos estão confinados no Rio Grande do Norte.

O procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, Lio Marcos Marin, explica que os detentos acusados pelos atentados são processados pelos novos delitos e têm o cumprimento da nova sentença determinado pela Justiça assim que condenados. “O Ministério Público Estadual catarinense montou, há cerca de um ano, um grupo especial apenas para atuar nos caos relacionados à execução penal”, diz o procurador. Assim, a punição para os integrantes de facções que continuam a agir de dentro dos presídios é ficar mais tempo presos.

Ministério Público Estadual e Defensoria atuam com o governo catarinense para a construção de um local que possa abrigar o RDD. Segundo as autoridades, uma das dificuldades é a escolha do lugar da prisão, uma vez que os municípios do Estado têm resistência em receber as unidades.