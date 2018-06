Sem opositores, Negromonte só recebeu elogios Numa operação orquestrada na Câmara e o no Senado, o PMDB e o PT se aliaram para defender os ministros da Agricultura, Wagner Rossi (PMDB), e das Cidades, Mário Negromonte, do PP. Ambos estiveram ontem no Congresso para explicar denúncias de corrupção.