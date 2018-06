Sem recursos, Ilhéus-BA cancela carnaval deste ano

SALVADOR - Depois de anunciar uma série de medidas para reduzir gastos da Prefeitura de Ilhéus, terceiro maior destino turístico da Bahia, o prefeito Jabes Ribeiro (PP) anunciou que a cidade não terá festa de carnaval oficial este ano. A decisão foi tomada depois de uma série de encontros entre prefeitura e representantes do governo do Estado desde que Ribeiro assumiu o cargo, há duas semanas. O governo prometeu ajudar, disponibilizando policiais e algumas atrações.

"Foram oferecidos dois trios elétricos e quatro bandas de médio porte", conta o secretário municipal de Turismo, Alcides Kruschewsky, dizendo que, mesmo assim, não haveria condições de a administração pública realizar o evento. "A festa será realizada apenas nos bairros, pelas próprias comunidades." Para compensar, Ribeiro anunciou que a prefeitura vai se esforçar para realizar uma grande festa na Semana Santa. "Estamos negociando com a Secretaria de Turismo do Estado para fazer esse evento", afirma.

O anúncio de cancelamento do carnaval integra um conjunto de medidas para tentar sanar o que Ribeiro chama de "dívidas milionárias" deixadas pela administração anterior. Segundo o prefeito, o montante chega a R$ 5,4 milhões. No pacote, foram incluídos, por exemplo, a exoneração de 79 servidores concursados e contratados nos últimos meses do ano passado e a demissão de 674 funcionários terceirizados e comissionados.

Ilhéus é a segunda grande cidade baiana a tornar oficial o cancelamento do carnaval. Ainda em dezembro, Barreiras, centro regional do oeste baiano, também havia desistido de organizar o evento por causa de problemas na infraestrutura de trânsito e nos serviços públicos, como coleta de lixo.