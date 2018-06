Sem rodízio, capital registra 46 quilômetros de lentidão

Sem rodízio, o trânsito estava carregado nas principais vias da capital paulista no fim da tarde desta terça-feira, 10, por conta do excesso de veículos. Às 17 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 46 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. A média para o horário é de 61 quilômetros. De acordo com a CET, no mesmo horário, os piores trechos estavam concentrados na Marginal do Tietê. No sentido Penha-Lapa, pela pista expressa, a lentidão era de 10 quilômetros, desde o Hospital da Vila Maria até a Ponte Julio de Mesquita Neto. Ainda neste sentido, mas pela via local, o engarrafamento era de 7,4 quilômetros, entre as pontes Tatuapé e Casa Verde. Já na pista expressa do sentido contrário, o motorista reduzia a velocidade por 3,8 quilômetros, desde a Ponte Casa Verde até a Rua Azurita.