Sem sinal nem conexão Carta 19.262 Sou portadora de deficiência física, trabalho em casa, assino a TVA-Ajato, e a internet é minha principal ferramenta de trabalho e meio de comunicação com os clientes. No dia 18/10 fiquei sem conexão; liguei várias vezes para o SAC e perdi um grande cliente por não poder entregar o trabalho no prazo. Fiquei 1h47 ao telefone tentando resolver o caso, mas só ouvia a mensagem gravada. Fui atendida na 7.ª vez, e ainda me trataram com desdém. Indignada, pedi cancelamento da assinatura, mas só consegui registrar o pedido após a ligação ter caído seis vezes! O atendente alegou que o ramal para cancelar ?está sempre ocupado? - o que leva a deduzir que a fila para cancelamento é grande. Mesmo explicando que dependo da internet para trabalhar, nada fizeram. Só dizem que vão descontar na fatura os dias sem conexão, o que não compensa os danos morais e materiais que sofri por causa deles. LUCIMAR MIRANDA Perdizes A TVA-Ajato responde: "Contatamos a assinante e esclarecemos o caso. O sinal está no padrão da empresa, e a cliente manteve a assinatura." Estou há duas semanas (carta de 7/10) sem vários canais da NET Digital, inclusive os que mais assisto (Sony e History). Há 8 dias um técnico tentou um ?conserto?, e disse que é problema de sinal e seria solucionado, mas até agora nada foi feito. ROBERTO GUARNIERO Perdizes A NET responde: "O sistema foi normalizado." Carta 19.263 Mais TV por assinatura Quero cancelar a assinatura da Sky, mas não consigo. Recebi vários números de protocolo, minha mulher chegou a ficar 17 minutos esperando ao telefone, mas nem assim cancelam. ANDRÉ L. GONÇALVES RIBEIRO Campinas/SP A Sky responde: "Em 23/10, a empresa contatou o sr. André e confirmou o seu desejo de cancelamento, que foi atendido. Os atendentes da TVA são treinados para dar respostas-padrão, sem resolver o caso. Se pedimos para falar com um supervisor, a resposta é sempre: "Está em reunião". Há mais de 1 ano reclamo do sinal do Ajato, que some por umas horas e depois volta (carta de 4/8). No dia 2 houve uma dessas panes, e como eu não conseguia me entender com o atendente, pedi cancelamento. Daí falei com o supervisor, que prometeu visita de um técnico no mesmo dia, mas ninguém veio. No dia 3, avisaram que o técnico viria às 15 horas, depois ligaram adiando para as 16, e depois para as 18 horas. E ele não apareceu. ROBERTO JAIME MAYO y HEFEZ Jardins A TVA responde: "Tentamos vários contatos com o assinante para remarcar o horário mas ele não aceitou, preferindo encerrar a ligação. Aguardamos retorno para dar andamento ao processo." O leitor informa que não aceitou o contato porque marcaram a visita do técnico várias vezes mas ele jamais apareceu. Recentemente, após a queixa ao jornal, o problema não mais ocorreu. Sou assinante NET desde 2000, mas nestes dois meses isso deixou de ser diversão para se tornar um suplício. A cada dia descubro que meu pacote mudou, perco um canal, depois outro e ainda sou acusada de usar indevidamente o sinal. Passei 1h15 ao telefone tentando cancelar o serviço e o atendente desculpou-se pelos ?eventuais mal entendidos? e me fez, ? a título de reparação?, a oferta de que meu pacote, por mais R$ 7 (indo de R$ 132 para R$ 139), ganharia serviço digital e inclusão de quatro canais Telecine. Ele garantiu que não haveria custo adicional e que os problemas acabariam. Acreditei - mas tive uma surpresa: ganhei os quatro Telecines, mas perdi o Discovery, o H&H e o History Chanel. ERIKA ALEXANDRA RIEDEL Capital A NET responde: "O pacote contratado por d. Erika era a seleção Master analógica, mas no contato com a área de Promoções, ela optou por mudar para a seleção Master Digital + Telecines. Caso ela tenha tido acesso a canais superiores aos de sua seleção no passado, isso não consta no nosso sistema, nem na cobrança dos serviços prestados." Sou deficiente físico, assino o Estado e já tive cartas publicadas na coluna. E agradeço a ajuda no caso com a NET. ROGÉRIO D. CANDOTTI - Capital