Sem-terra e jagunços morrem em confronto no MA Um trabalhador sem terra e cinco jagunços da Fazenda Canaã morreram na tarde desta segunda-feira em um conflito de terra no povoado de Presa de Porco, município de Bom Jardim, a cerca de 500 quilômetros de São Luís. A fazenda estava ocupada há alguns meses pelo Movimento dos Sem-terra (MST), mas foi desocupada há 20 dias por ordem judicial de reintegração de posse. O tiroteio aconteceu porque os sem-terra tentaram voltar à fazenda para colher o arroz que haviam plantado antes da desocupação. Os seguranças da Canaã atiraram e mataram um lavrador. Os sem-terra reagiram, atirando de volta, matando cinco jagunços. Há um mês, uma operação de desarmamento coordenada pela Polícia Civil do Maranhão encontrou várias armas na fazenda, inclusive uma metralhadora. O conflito ocorreu no início da tarde, mas por conta da dificuldade de acesso ao povoado, a polícia só tomou conhecimento à noite. Até às 22 horas desta segunda-feira, os mortos não haviam sido identificados.