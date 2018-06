Sem-terra é morto em Pernambuco

O líder do acampamento da usina Nossa Senhora do Carmo, zona da mata pernambucana, Zito José Gomes, de 58 anos, foi assassinado ontem com um tiro à queima roupa. O acampamento foi montado há sete anos e é ligado à Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Pernambuco, De acordo com integrantes do movimento, o líder vinha sendo ameaçado de morte pelo fato de lutar pela desapropriação das terras da usina falida.