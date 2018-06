Sem-terra protestam contra decisão judicial

Ao menos 150 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) protestaram na manhã de ontem em frente à Prefeitura de Campinas. Os sem-terra estavam acampados em uma área da fazenda Monte d"Este, do grupo Tozan, desde o dia 13 e tiveram de desocupar o local na noite de anteontem, por determinação judicial. Segundo informou um dos integrantes do MST, Célio Romualdo, os sem-terra devem ficar em um galpão na Rodovia Dom Pedro I, cedido por simpatizantes do movimento.