Sem-teto deixam edifício na região central de SP Já terminou a reintegração de posse de um edifício situado na Rua Mauá, região central de São Paulo, onde funcionava o antigo hotel Santos Dumont. As cerca de 200 famílias integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) desocuparam o prédio sem resistência. O prédio foi um dos quatro invadidos pelo MTST em julho. Desses, apenas o da Rua Aurora permanece ocupado. Agora, as famílias vão tentar negociar um local para ficar com a Prefeitura de São Paulo. Segundo os líderes do movimento, as famílias compraram lonas e pretendem montar barracas no Parque da Luz ainda hoje. Soldados da Polícia Militar e os seguranças do parque estão no local monitorando a ação dos sem-teto. Não houve registro de incidentes na área.