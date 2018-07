Sem-teto desocupam imóvel do INSS Os sem-teto que integram o movimento Pró-Moradia do Centro começaram, no final da tarde, a deixar o prédio do INSS, no Glicério, na região central da cidade, após negociação com a polícia, informa a Rádio Eldorado. O imóvel de dois andares foi invadido no início desta madrugada. Sessenta homens da Tropa de Choque da Polícia Militar foram ao local e se prepararam para retirar os sem-teto, mas não foi preciso o uso de força. O delegado do 1º Distrito Policial informou que ninguém foi detido durante a invasão e que só haverá um boletim de ocorrência se ficar constatado que houve danos ao imóvel.