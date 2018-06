Sem-teto desocupam prédio em Curitiba O grupo de 40 famílias de sem-teto que ocupava o prédio do antigo Banestado, no centro de Curitiba, desde 7 de junho, desocupou o local neste sábado após várias negociações com o governo do Estado. As famílias foram levadas para uma área cedida por entidades religiosas, localizada na Cidade Industrial, na periferia. A desocupação começou às 13 horas e foi acompanhada por 40 policiais militares. Até o início da noite não foi registrado nenhum incidente. Segundo o major Celso Mello, comandante do 12º batalhão da PM e responsável pela operação, a saída foi pacífica. "Respeitamos os movimentos sociais, mas também devemos cumprir a lei", disse. Apesar da retirada do prédio, Adauto Araújo, da coordenação estadual do Movimento Nacional da Luta pela Moradia (MNLM), afirmou que o movimento continuará pressionando. "O governo estadual não cadastrou as famílias conforme o combinado, mas temos de continuar lutando", afirmou. O MNLM estima um déficit habitacional de 100 mil unidades na capital paranaense. As famílias, orientadas pela coordenação do movimento, não quiseram dar entrevistas.