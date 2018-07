Sem-teto fazem passeata em São Paulo Uma multidão calculada em 7 mil pessoas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) - 3 mil para a Polícia Militar - se deslocou nesta quarta-feira do centro de São Paulo até o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Foram pedir ao governo do Estado mais investimentos em habitação para pessoas de baixa renda, principalmente moradores de cortiços e favelas. O trânsito foi afetado em toda a região, mas segundo a CET o tráfego foi mais prejudicado nas Avenidas 9 de Julho, Morumbi e Oscar Americano. Os coordenadores do movimento esperavam ser recebidos pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), mas acabaram participando de uma reunião com o secretário-adjunto de Habitação, Mauro Bragato, e o gerente de mutirões da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Fernando Batistuzo. E obtiveram a promessa de duas outras reuniões para discutir reivindicações.