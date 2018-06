Sem-teto ocupam 11 edifícios em São Paulo na mesma noite

SÃO PAULO- Sem-teto ocuparam simultaneamente 11 prédios na cidade de São Paulo na noite de domingo, 28, nove deles no centro da cidade, um na zona sul e uma escola na zona norte. A ocupação foi comunicada em carta enviada pela Frente de Luta por Moradia (FLM), que organiza o movimento. Os representantes da entidade não foram localizados para comentar as invasões.

De acordo a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), quatro dos edifícios invadidos fazem parte do programa Renova Centro, destinado à criação de moradias populares na região central da capital.

Eles ficam localizados nos seguintes endereços: Rua José Bonifácio, 137 (conveniado com a Universidade de São Paulo para criação de moradias estudantis); Avenida Ipiranga, 879 (edifício com Decreto de Interesse Social); Avenida São João 253 (Decreto de Interesse Social e ação judicial de desapropriação proposta); e Edifício Hotel Lord, na travessa da Rua das Palmeiras com a Rua Helvétia (em fase final de aprovação de projeto, aguardando licenciamento ambiental para licitação da obra).

Veja lista completa dos edifícios ocupados:

Estrada de Itapecerica da Serra, nº 9.999, Capão Redondo.

2. Rua José Bonifácio, 137, Sé

3. Av. Ipiranga, 879, República

4. Av. São João, 251, República

5. Rua das Palmeiras com a Rua Helvétia, Santa Cecília

6. Av. Prestes Maia, 576 / 578, República

7. Rua Quintino Bocaiuva, 242, Sé

8. Escola Clóvis Graciano, Vila Nova Cachoeirinha

9. Alameda Cleveland, 195, Campos Elísios

10. Rua Helvétia, 55, Campos Elísios

11. Av. São João, 288, República