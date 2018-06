Sem-teto podem deixar prédio do Banestado em Curitiba Está marcada para hoje, a partir das 14 horas, a desocupação de um prédio do antigo Banestado, no Centro de Curitiba, pelas 40 famílias que o ocupam desde o dia 7 de junho. A Justiça, baseada em um mandado de reintegração de posse expedido no mês passado, deu um prazo até as 18 horas para a saída, que deve ser acompanhada por um grupo de 40 policiais militares. Na noite passada, a PM cercou o prédio e cerca de 30 pessoas foram impedidas de entrar no local. A coordenação do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), responsável pela ocupação, afirmou que não há outro lugar para abrigar as famílias e ameaçam acampar pelas ruas da cidade. Segundo o diretor do MNLM, Anselmo Schwertner, o governo do Estado não cumpriu parte do acordo feito na semana passada com as famílias. "O governo se comprometeu a cadastrar as famílias, mas no dia seguinte recuou e não fez mais nada. Não sabemos para onde ir", disse. A assessoria da Secretaria da Habitação do Paraná, responsável pela negociação com os sem-teto, não foi localizada.