Sem-teto protestam contra reintegração Cerca de 150 manifestantes de movimentos sem-teto protestaram ontem contra a reintegração de posse do prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Avenida Nove de Julho, no centro. Eles deixaram o edifício anteontem, após invasão de dois meses. O protesto no início da noite gerou congestionamento de 2 quilômetros.