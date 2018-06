Sem-teto querem que Ministério das Cidades fiscalize recursos A principal reivindicação a ser apresentada pelos representantes da União Nacional por Moradia Popular (UNMP) na reunião com o ministro da Cidades, Márcio Fortes, é que o ministério fiscaliza a aplicação dos recursos da Caixa Econômica Federal (CEF) no Programa Crédito Solidário e em outros financiamentos de casa própria. A informação é do coordenador do movimento, Donizete Fernandes. Ele está em Brasília para a reunião, da qual também devem participar o vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e Governo da Caixa, Jorge Fontes Hereda, e representantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Até esta quarta-feira, 11, os sem-teto estavam acampados na porta no do Ministério das Cidades, numa mobilização por mais recursos para o financiamento de habitações populares e agilidade nas desapropriações de imóveis inativos da União. Em função do movimento, os militantes conseguiram o encontro com Márcio Fortes. Nesta quinta, a maioria dos manifestantes já deixou a Esplanada dos Ministérios e só ficaram os coordenadores estaduais do movimento, que aguardam o resultado da reunião.