Sem-teto são retirados de prédio no centro de SP Na manhã desta sexta-feira, policiais militares do Batalhão de Choque e da 02ª Companhia do 07º Batalhão realizam ação de reintegração de posse no prédio do antigo Hotel Terminus, localizado na Avenida Ipiranga, nº 741, no centro da capital paulista. O prédio foi invadido por cerca de 800 famílias do Movimento do Sem Teto do Centro (MSTC), no dia 21 de julho, e o proprietário já havia ganho na Justiça, via liminar, no último dia 28, o direito de ter o imóvel de volta. Segundo moradores da região, o clima entre as famílias de sem-teto e a polícia ficou tenso e a Tropa de Choque foi obrigada usar a força para retirar os invasores. Nos outros dois imóveis que continuam ocupados, nas Ruas Mauá e Aurora, o clima é de tranqüilidade.