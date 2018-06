Sem-teto tentam evitar reintegração de posse em SP Os sem-teto que invadiram a Avenida Prestes Maia, na região central de São Paulo, querem evitar a reintegração de posse de um imóvel ocupado pelas famílias naquele local. A interdição das pistas ocorre nos dois sentidos do corredor norte-sul. Para quem trafega no sentido Santana/Aeroporto, o congestionamento já começa na Avenida Brás Leme vai até o local da manifestação. No sentido Aeroporto/Santana, a lentidão tem início na altura do Viaduto Beneficência Portuguesa e também se estende até a área onde ocorre o protesto. Por causa do bloqueio da Avenida Prestes Maia, outras importantes vias na região central da cidade também enfrentam grande morosidade. As piores são as Avenidas do Estado, Senador Queirós e a Cruzeiro do Sul.