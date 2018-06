Sem verde, avenida tem ar mais quente, seco e poluído

"As árvores prestam um serviço ambiental", diz a engenheira florestal Ana Paula Martins, do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP. Um dos benefícios do verde é um ambiente menos poluído. "Elas (árvores) sequestram gás carbônico e monóxido de carbono. Sem árvores, o que não fica retido no tronco, folhas e cascas ficará na atmosfera", disse a pesquisadora. Ela descobriu que as árvores tomam para si os poluentes após fazer um estudo no Parque Trianon, no qual constatou que, nas árvores instaladas na esquina da Rua Peixoto Gomide, por exemplo, a concentração de poluentes, como o bário, é 3 a 5 vezes maior do que as existentes no interior da floresta urbana. "As árvores protegem as que ficam no centro, impedindo o avanço da poluição."

Para ela, a solução é arborizar avenidas com grande fluxo de veículos. No caso da Paulista, ela recomenda que, além de mudas, sejam plantadas árvores adultas. Para a professora Helena Ribeiro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, árvores com copas largas são as mais indicadas para arborização da Paulista, porque a chance de o exemplar sobreviver é maior e porque a área de sombra aumenta, evitando o aquecimento da superfície.

Esse aquecimento forma ilhas de calor - título que a Paulista detém -, provocadas pela pavimentação e falta de área verde. O resultado é radiação solar armazenada no concreto e asfalto, elevando a temperatura. "Se houvesse verde, a vegetação devolveria a radiação por meio de evapotranspiração e manteria o ar úmido", diz Helena.