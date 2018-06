Semana começa com céu nublado no Estado de São Paulo Nesta segunda-feira o sol aparece no interior do Estado de São Paulo, mas ainda entre muitas nuvens. No período da tarde ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes, em pontos isolados do Estado. No leste paulista, entre a região de Sorocaba e o litoral, muita nebulosidade com chuva fraca e alguns períodos de melhoria. Na capital, a máxima prevista é de 26 graus, com mínima de 21 graus. O tempo na cidade é reflexo das muitas nuvens que ainda persistem no Sudeste e Centro-Oeste, mas as nuvens carregadas perdem força e a chuva ocorre de forma isolada. A frente fria se afasta lentamente para o mar ao largo do litoral do Rio de Janeiro, mas já não tem força para fechar o tempo. A primeira semana de janeiro teve chuva em quase toda a região Sudeste, mas a partir de amanhã a temperatura deve subir em São Paulo, que deve amanhecer com sol. Algumas áreas no interior paulista acumularam, em seis dias, mas da metade da média histórica de chuva para o mês de janeiro. No Sul o sol predomina e a massa de ar seco enfraquece, por isso volta a chover em pontos isolados; a máxima chega aos 28 graus em Porto Alegre e aos 26 em Florianópolis. No Nordeste, a chuva aumenta no litoral norte, mas faz sol em todos os Estados. Aracaju e Fortaleza tem máxima de 30 graus, Recife de 31 graus e Natal de 32 graus. No Norte, o dia deve ter sol com nebulosidade variável, mas tempo firme apenas em Roraima, onde a temperatura pode chegar aos 33 graus.