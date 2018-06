Semana começa com chuva em PE e AL; Palmares está em alerta

Família cuja casa foi destruída com seus únicos pertences em Palmares

SÃO PAULO - A semana começa com tempo instável com chuva a qualquer hora do dia no litoral, na zona da mata e no agreste de Pernambuco e de Alagoas, segundo previsão da Climatempo. Os moradores da área ribeirinha de Palmares (PE) ficaram em alerta neste domingo, 27, para uma possível cheia do rio que passa pela cidade.

Os moradores foram alertados pela Defesa Civil municipal para que ficassem atentos ao nível do Rio Una, após a chuva voltar a atingir a cidade no fim da tarde deste domingo. Apesar da chuva forte, ainda não havia registro de alagamentos, segundo a Defesa Civil.

A situação não muda muita na terça-feira, 29, quando o tempo fica instável, com sol fraco entre muitas nuvens e chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer hora do dia no sul e no litoral da Bahia, no Sergipe e em Alagoas.

Já na quarta-feira, a passagem de uma frente fria favorece o aumento de nuvens que provocam chuva a qualquer hora nas mesmas regiões acima. No oeste de Alagoas e no leste de Pernambuco e da Paraíba, o sol aparece fraco e entre muitas nuvens e chove a qualquer hora.