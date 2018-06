Semana começa com chuvas em grande parte do País

O calor e umidade trazem mais chuvas em grande parte do Brasil nesta segunda-feira, 16, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Os resquícios de umidade e o calor favorecido pela volta do sol deverão manter a instabilidade e a pancada de chuva entre o Norte, Centro-Oeste e parte do Sudeste do Brasil. Em São Paulo, sul e oeste do Rio de Janeiro e sul de Minas, o sol voltará a aparecer e as temperaturas voltarão a subir, trazendo grande chance de pancada de chuva a partir da tarde. Nas três Regiões poderá ocorrer chuva localmente forte. No centro-norte do Mato Grosso, no Tocantins, centro-sul do Pará e centro-leste e sul do Amazonas, além da chuva forte há chance de acumulado significativo de chuva em algumas áreas. A chuva também voltará ao Sul do Brasil devido o aumento da umidade, calor e deslocamento de áreas de baixa pressão. Em algumas áreas entre o Rio Grande do Sul e o Paraná haverá condição temporais. No oeste, centro-norte e faixa litorânea da Região Nordeste haverá pancada de chuva que também poderá ser localmente forte. Pouca chance de chuva apenas em algumas áreas do interior da Bahia, nordeste e centro-leste de Minas, sul do Espírito Santo, litoral do Rio, parte do litoral e leste de São Paulo e no norte de Roraima. As temperaturas estarão em elevação no Sudeste do Brasil.