Semana deverá ser de muita chuva no Sul do País

A semana será de muita chuva na Região Sul do País, por conta da grande massa de ar quente que predomina sobre quase todo o Centro-Sul, segundo o instituto Climatempo. Essa massa bloqueia a passagem de uma frente fria que amanhã avançará para o Rio Grande do Sul.

O choque da frente fria com o ar mais quente favorece a formação das nuvens carregadas que vão provocar temporais, com chuva volumosa e vento fortes no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O mau tempo deve permanecer até a quarta-feira, com a presença de uma nova frente fria.

As áreas de chuva avançam também para Santa Catarina. Na quinta-feira, a frente fria avançará pelo Sul do Brasil e provocará temporais no centro-norte, no oeste e no leste do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Na sexta-feira, com a chegada de uma massa de ar frio e seco, a chuva para no Rio Grande do Sul, mas as nuvens carregadas avançam para o Paraná, onde é alto o risco de chuva forte no centro-leste do Estado.