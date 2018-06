Semana termina com chuva forte em parte do Sul e Centro-Oeste do Brasil

SÃO PAULO - Nesta sexta-feira, 1°, a atuação de uma frente fria deixa o dia com chuva entre Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Essa frente fria pode causar chuva forte no centro de Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso e também no sul de Rondônia.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), pancadas de chuva ocorrerão de forma isolada sobre grande parte do norte do Brasil. No leste da Bahia, nordeste de Minas Gerais e faixa sul do Rio Grande do Sul o dia ficará nublado. Nas demais áreas do Nordeste o sol aparecerá entre poucas nuvens. A umidade relativa do ar estará baixa entre o oeste da Bahia, Tocantins e nordeste de Mato Grosso. A temperatura estará baixa no Rio Grande do Sul.