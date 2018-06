Seminário no Rio debate liberdade de expressão

O Instituto Millenium realiza hoje, no Rio, o seminário Liberdade em Debate: Democracia e Liberdade de Expressão. O evento será gratuito e terá a participação do escritor norte-americano David Harsanyi e do diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour, entre outros.

Harsanyi fará a palestra de abertura. O tema, O Estado Babá, também é o título de seu livro, que será lançado no fim da tarde, após o evento.

Gandour vai participar, às 11 horas, do painel Cultura da Intervenção x Soberania Popular, ao lado de outros três debatedores: Paulo Tonet Camargo, vice-presidente institucional e jurídico do Grupo RBS; Alexandre Barros, cientista político e consultor de empresas; e Marcos Troyjo, sociólogo e diplomata.

No painel das 16 horas, será debatido o tema Politicamente Correto e Liberdade de Expressão. Vão fazer parte da mesa os jornalistas Marcelo Tas (âncora do programa CQC, da TV Bandeirantes), Reinaldo Azevedo (articulista da revista Veja) e Leandro Narloch (autor do livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil), além do economista Rodrigo Constantino, um dos fundadores do Millenium e diretor do Instituto Liberal.

Regulação. O painel Liberdade x Regulação terá a participação de Gustavo Binenbojm, procurador do Estado e professor da Universidade do Estado do Rio e da Fundação Getúlio Vargas; Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta; e Pedro Paulo Cristofaro, especialista em direito regulatório. Os debates serão mediados pela jornalista Monica Waldvogel. Às 18 horas, haverá o lançamento do livro O Estado Babá.

Certificado em 2009 como organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), o Instituto Millenium busca "difundir conceitos como liberdade individual, propriedade privada, meritocracia, estado de direito, economia de mercado, democracia representativa, responsabilidade individual, eficiência e transparência". O seminário será realizado no Windsor Atlântica Hotel (Av. Atlântica, 1.020, Copacabana).