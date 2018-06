Seminário será tema de livro do Memorial

O seminário "conseguiu reunir proposições diferentes e elevadas, que respeitam a convivência e afirmam com elegância sua unicidade", observou Bucci.

No primeiro dia de evento, Liza Shepard, ombudsman da National Public Radio (NPR), produtora de conteúdo para cerca de 900 rádios nos Estados Unidos, com orçamento anual de US$ 150 milhões, debateu formas de financiamento para a imprensa. A sobrevida da NPR só se dá por financiamento do governo e por meio de doações.

A opção de financiamento governamental aos meios de comunicação foi considerada pelos debatedores como uma alternativa ao que consideram uma "censura sutil", decorrente da dependência de verba de publicidade.

Foram discutidas também as formas de censura. O diretor da Escola de Direito da FGV, Joaquim Falcão, e o diretor-presidente da ESPM, José Roberto Whitaker Penteado, avaliaram o poder que a internet tem para driblar o problema, discutiram eleições e censura judicial. Ontem foi a vez do ministro do STF, Carlos Ayres Britto, que defendeu a liberdade de expressão. / R.A.