Senado aprova criação da APO O Senado aprovou ontem, por 46 votos a 13, a medida provisória que cria a Autoridade Pública Olímpica (APO), autarquia que será vai coordenar as ações do governo federal na Olimpíada de 2016. A promessa do líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), de que o Planalto vetará a emenda que prorroga até 2016 as concessões de lojas nos aeroportos viabilizou a votação. O texto segue para sanção presidencial.