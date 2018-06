Senado aprova criação do Ministério da Segurança; texto vai à sanção presidencial

BRASÍLIA - O Senado aprovou nesta terça-feira, 19, a Medida Provisória (MP) que cria o Ministério da Segurança Pública. A matéria segue agora para a sanção presidencial.

O texto, no entanto, foi modificado para criar a pasta de maneira definitiva, e não apenas mais em caráter extraordinário como havia inicialmente proposto a MP do Palácio do Planalto.

O Ministério da Segurança Pública foi criado em fevereiro, após a intervenção do governo federal no Rio. A pasta é um desmembramento do Ministério da Justiça, e tem sob o seu comando a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o sistema Penitenciário Nacional (Depen). Uma das funções do ministério será gerir o recém-criado Sistema Único de Segurança Pública.

A votação no plenário foi acompanhada pelo titular da pasta, ministro Raul Jungmann.

